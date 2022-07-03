Не только упрощённые «Буханки» и «Патриот». УАЗ представит новые перспективные модели

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У «Соллерс Авто», главным активом которого является Ульяновский автозавод, сменился владелец. Вадим Швецов продал свой пакет в 76,7% акций компании «Альтер Инвест», которая в свою очередь на 39,5% принадлежит главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову.

Ширинов рассказал, что ждет Ульяновский автозавод в будущем: до конца этого года автопроизводитель представит новую стратегию развития.





Сейчас мы находимся в поворотной точке, когда необходимо быстро переключаться на новых партнеров, новых поставщиков, обеспечивать стабильную работу предприятий, сохранять и увеличивать наше присутствие на рынке. Общими усилиями мы справимся с задачами, и для Ульяновского автомобильного завода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив экономическую стабильность на несколько лет вперед.

Адиль Ширинов

В ближайшее время УАЗ планирует завершить переговоры о постановке производства новых перспективных продуктов, а также сформировать долгосрочную стратегию развития, которая будет обнародована уже в этом году.

В начале июня появилась информация, что в этим летом УАЗ выведет на рынок упрощенные версии «Буханки» и «Патриота».