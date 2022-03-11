Не только биооружие: Вскрылись очередные факты военных преступлений Украины

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По мере проведения специальной военной операции на Украине обнаруживаются новые факты военных преступлений Киева.
В частности представители республик Донбасса заявили, что на освобождённых территориях могли находиться украинские концлагеря, о которых до этого уже сообщали очевидцы.
МИД ЛНР заявил, что на освобождённых территориях “находит подтверждение” предположение о “существовании украинских концлагерей”. Подробностей представители республики пока не сообщили.
Стоит отметить, что в ходе спецоперации России на Украине уже были получены доказательства размещении американских биолабораторий для экспериментов.
В лабораториях США на Украине создавалось биооружие, способное поражать отдельные этнические группы.
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