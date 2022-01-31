Не спасли от «мерзкого ковида»: Нагиев рассказал о состоянии Мережко до смерти

Советский и российский актер и кинорежиссер Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. О том, каким был легендарный сценарист в жизни, рассказал российский актер, шоумен Дмитрий Нагиев в беседе с «Народными Новостями».

Народный артист России Виктор Мережко скончался из-за плохой переносимости заболевания COVID-19. Соответствующее заявление сделала дочь покойного актера Мария. Как она отметила, режиссер заразился коронавирусом в декабре.

После печальной новости о смерти Мережко многие коллеги по сцене выразили соболезнования его родственникам. Дмитрий Нагиев также не остался в стороне. В беседе с «Народными Новостями» актер отметил, что Виктор Иванович был замечательным человеком и художником.

Российский шоумен сообщил, что был знаком со сценаристом, однако их не связывали плотные дружеские отношения. Но данный факт не помешал Нагиеву увидеть в Мережко великолепного мастера слова.

«Был момент, когда снимали телесериалы “Крот” и “Сонька золотая ручка”, тогда мы общались хорошо. Мережко являлся большим мастером слова, а многие его сценарии вошли в историю российского и мирового кинематографа. Очень глубинные вещи у него были затронуты. Но для меня он был примером спортивного образа жизни, человека, который ежедневно по полтора часа занимался гимнастикой и зарядкой», — признался актер.

Однако, как отметил шоумен, смерть вносит свои коррективы. И даже то, что в свои 84 года Виктор Мережко был в здравом уме и достаточно хорошем расположении духа, не спасло кинорежиссера от «мерзкого ковида», констатировал актер.

Отметим, Мережко родился в Ростовской области в 1937 году в семье директора молочных заводов и лаборанта. В 1964-1968 годах учился во ВГИКе. По его сценарию еще в студенческие годы сняли короткометражный фильм «Зареченские женихи».

Впоследствии стал сценаристом десятков фильмов и мультфильмов. Среди них — «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться». Был ведущим популярной программы «Кинопанорама». Обладатель звания народного артиста России с 2014 года.

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