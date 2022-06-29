«Не сможем удовлетворить спрос». Темпы продаж Lada Granta Classic’22 взлетели в три раза

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Продажи автомобилей Lada Granta Classic’22 по состоянию на 28 июня составили 266 автомобилей с момента начала продаж, о котором АвтоВАЗ объявил 16 июня.

Выходит, что за первые 12 дней ежедневно продавалось более 22 машин в среднем. Темпы продаж выросли почти в три раза по сравнению с пять днями ранее, как утверждает «Нетипичный АвтоВАЗ». По состоянию на 23 июня продажи составили 55 машин. На тот момент среднесуточные продажи составляли менее 8 автомобилей.





По поводу начала продаж Lada Granta Classic’22 в Санкт-Петербурге директор по развитию Группы компаний «Прагматика» Александр Шапринский высказался следующим образом так:

Мы уже видим, что в первый месяц не сможем удовлетворить тот спрос, который сформировался на эту модель. При таком интересе вполне реально, что ближе к концу года объем реализации Granta Classic’22 в наших петербургских салонах выйдет на уровень среднемесячных продаж предыдущей комплектации модели в 2021 году.

Вчера стало известно, что завод АвтоВАЗ предлагает приобрести упрощённые автомобили Lada Granta Classic’22 своим сотрудникам на льготных условиях.