«Не смогли быстро найти там работу». IT-специалисты возвращаются в Россию

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Глава Минцифры сообщил, что IT-специалисты начали возвращаться в Россию, а также добавил, что половина из оставшихся за границей продолжают работать на российские компании.

Во-первых, значимая часть вернулась, которые уезжали на эмоциях, и которые как раз не смогли быстро найти там работу. Из тех, кто остался, я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании.

Максут Шадаев





Максут Шадаев добавил, что на «удалёнке» многие сотрудники начали работать еще два года назад после начала пандемии коронавируса, поэтому для IT-специалистов работа из других страны не вызвала сложности.

Еще месяц назад глава Минцифры заявил, что 80% россиян, покинувших страну после 24 февраля, уже вернулись, а также добавил, что IT-специалисты составляют большую часть этой аудитории.