Не ради хайпа, а по зову сердца: кто из российских звезд поддержал спецоперацию и жителей Донбасса

Имя Филиппа Киркорова не сходит с главных страниц информагентств. Только ленивый не обсудил — искренне ли король отечественной эстрады решил поддержать российских военных, участвующих в спецоперации, или подстроился под волну патриотизма, которая накрыла страну?
После 24 февраля Киркоров старался отмалчиваться о ситуации на Украине и даже защищал уехавших из-за спецоперации из России звезд. Это вызвало недоверие к музыканту со стороны слушателей. Изюминкой на этом невкусном торте оказалось скандальное выступление певца с крестом на сцене, что окончательно отвернуло зрителей от Киркорова.
После этого певца как подменили. Внезапно Киркоров решил выступить в Крыму, что, конечно же, автоматически внесет его в черные списки Украины. Кроме того, он посетил военный госпиталь на полуострове и подарил военным билеты на свой концерт.
Однако даже это пока не помогло восстановить исполнителю «Жестокой любви» эту самую любовь слушателей. Возможно, потому что они знакомы с другими примерами — российскими звездами, которые не ради хайпа, а по зову сердца отправлялись в Донбасс поддержать местных жителей, а после 24 февраля — и российских военных, участвующих в СВО. «Народные Новости» решили напомнить, кого из селебрити можно назвать патриотом в жизни, а не на камеру.
Юлия Чичерина
Российскую рок-исполнительницу даже называют первооткрывателем сцены в военном Донецке. Певица посвятила Донбассу песни и продолжает выступать с концертами на сценах республик, оказывает жителям гуманитарную помощь.
В 2020 году глава ДНР Денис Пушилин торжественно вручил ей паспорт гражданина ДНР. За свою гражданскую позицию Чичерина попала на Украине в базу скандального сайта «Миротворец».
Вадим Самойлов
Один из основателей группы «Агата Кристи» неоднократно выступал перед солдатами еще некогда самопровозглашенной ДНР. Музыкант выезжал на передовую, а также лично познакомился с бойцами батальона «Спарта». Увиденное вдохновило его на создание песен на военную тематику. В 2015 году Вадиму Самойлову в ЛНР вручили орден за заслуги.
Олег и Родион Газмановы
Олег Газманов не просто поет патриотические песни, но и служит отличным примером, каким должен быть гражданин России. Певец несколько раз приезжал с концертами в Донбасс и пел вместе с залом своих «Офицеров». Точнее голос музыканта даже не требовался — зал пел за него.
Сам Газманов отмечал, что читать новости про Донбасс — это одно, совсем другое — приехать в регион, который восемь лет обстреливают ВСУ.
«Когда ты едешь по пути из Донецка в Луганск, а справа и слева разбитые села… Или когда в первом ряду на площади в Донецке стоит девочка двенадцати лет без ноги…» — признавался в одном из интервью артист.
Примеру отца последовал и Родион Газманов. Он несколько раз приезжал со своей группой в Донецк и Луганск. Как отмечал молодой человек — хотелось устроить музыкальный праздник для людей, на долю которых выпала такая тяжелая судьба.
Денис Майданов
В феврале 2018-го в ДНР выступили Денис Майданов и Александр Буйнов. Их концерт был посвящен Дню защитника Отечества. В конце выступления зал, скандируя «Молодцы», аплодировал стоя.
В этом мае Майданов выступил на концертах в честь Дня ДНР. Компанию ему составили Ольга Кормухина, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Глеб Матвейчук, Анастасия Макеева, Александр Скляр и некоторые другие артисты из России.
Григорий Лепс
Поддержал спецоперацию и прорвался в Донбасс, несмотря на опасность, и Григорий Лепс. Вместе с российскими музыкантами он выступил на концертах в ДНР и ЛНР.
«Да я не считаю это поступком. А что здесь такого сложного? Я бы и на передовую поехал, но не пускают, потому что там любое скопление людей — это уже опасно. Мне все равно. А людей можно погубить. Поэтому я приехал в Донецк выступить, и вечером успел приехать, слава Богу, в Луганск. Мы еще зайдем к бойцам, проведаем их, проведаем раненых детей, раздадим деньги из своего собственного кармана. Матерям там, ребятам, чтобы выпили за свое здоровье, когда поправятся», — признался он тогда в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.
Юрий Гальцев
Накануне Дня Победы в этом году худрук Театра эстрады имени Райкина вместе с Александром Розенбаумом, Андреем Зибровым и Александром Алексиным выступил перед ранеными бойцами в Военно-медицинской академии.
Юморист пообщался с военными и от души поблагодарил их. По словам Гальцева, он старается организовать как можно больше концертов, чтобы все средства передать беженцам.
Стас Старовойтов
Среди стендап-комиков большинство отмолчались, а некоторые даже выступили против спецоперации по защите жителей Донбасса. Однако Старовойтов — не из этих людей.
Мужчина без анонсов и громких заявлений прибыл в горячую точку в марте и выступил с концертом перед российскими военнослужащими на передовой.
Позже комик осудил коллег по шоу-бизнесу, которые выступили против СВО, обвинив их в лицемерии.
Иван Охлобыстин
Охлобыстин с первых дней поддерживал спецоперацию.
«Слава богу, что это наконец произошло. Этот конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. Уже выросло несколько поколений детей, которые ходили в школу из подвалов. Это же ужас. Эти люди имеют право жить на своей земле», — заявлял он.
Жители Донбасса знакомы с актером не только через телевизор. Например, уже в 2014 году Охлобыстин устроил в Донецке премьеру своего нового фильма «Иерей-сан». Тогда он познакомился легендарным Моторолой. Ополченец только женился, и артист поздравил его со свадьбой, вручив бутылку алкоголя. Боец тоже пришел на встречу не с пустыми руками — накинул на плечи актера шубу.
Николай Расторгуев
Лидер группы «Любэ» некогда просто и без лишнего шума подарил для нужд Донецка 90 автобусов марки «ЛиАЗ». Гумпомощь музыкант оказал через свой собственный благотворительный фонд.
Конечно же, артист приезжал также сам в Донбасс и давал концерты. А в апреле этого года Расторгуев провел творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, которые проходили лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Николай Басков
За поддержку спецоперации на артиста завели на Украине уголовное дело. Исполнитель легендарной «Шарманки» в долгу не остался и отреагировал в соцсети:
«Прочитал, что генпрокурор Украины называет меня подозреваемым. В связи с этим хочу сказать следующее. Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас то же ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне».
А 22 июня в 4 часа утра Басков выступил в ДНР — у разрушенного мемориала Саур-Могила он спел знаменитую «Священную войну». Исполнение произвело сильное впечатление на местных жителей.
Группа «Зверобой»
О поддержке группой «Зверобой» спецоперации «Народные Новости» писали не один раз. Музыканты всегда выступали в поддержку жителей Донбасса. Артисты часто давали концерты в городах Донбасса, чтобы дарить людям отличное настроение даже в эти непростые времена.
Один из участников группы — Алексей Иовчев — родился в Мариуполе. Артист восемь лет не мог приехать к своему дому и подъезду и навестить родителей и родственников. В мае этого года это, наконец-то, удалось. После этой поездки «Зверобой» презентовал клип на композицию «Мой Мариуполь».
Это далеко не весь список звезд, поддержавших спецоперацию и жителей Донбасса. Мы лишь привели примеры того, что некоторые артисты, несмотря на бешенную популярность и круглые гонорары, остаются простыми людьми, готовыми протянуть руку помощи другому человеку в беде.