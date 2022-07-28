Не ради хайпа, а по зову сердца: кто из российских звезд поддержал спецоперацию и жителей Донбасса

«Да я не считаю это поступком. А что здесь такого сложного? Я бы и на передовую поехал, но не пускают, потому что там любое скопление людей — это уже опасно. Мне все равно. А людей можно погубить. Поэтому я приехал в Донецк выступить, и вечером успел приехать, слава Богу, в Луганск. Мы еще зайдем к бойцам, проведаем их, проведаем раненых детей, раздадим деньги из своего собственного кармана. Матерям там, ребятам, чтобы выпили за свое здоровье, когда поправятся», — признался он тогда в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.