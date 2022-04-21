«Не предатели, а пациенты!»: как звезды российского шоу-бизнеса скрывают бегство из России

Долгое время Хаматова хранила гробовое молчание, никак не

комментируя ситуацию со своим отъездом в социальных сетях. Однако во второй

половине марта вышло ее интервью, где она подробно изложила свои мысли. Так,

артистка заявила, что не собирается возвращаться на родину, поскольку для нее это

будет «сделкой с совестью» — ей якобы придется молчать о геополитической

ситуации. Кроме того, Хаматова пожаловалась на бедственное положение — в Риге у

нее нет спектаклей, а о съемках в кино речь вообще не идет.