«Не предатели, а пациенты!»: как звезды российского шоу-бизнеса скрывают бегство из России

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После начала специальной военной операции Россию покинули многие
видные деятели отечественного шоу-бизнеса — Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова,
Алла Пугачева и другие. Большинство из них называет свои «вояжи» краткосрочными
или вовсе «деловыми». Например, чтобы поправить резко пошатнувшееся здоровье.
Почему часть российской элиты сбежала из России, как только ввели первые
западные санкции — в материале «Народных Новостей».
Макаревич
Лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич
покинул Россию в первые дни спецоперации. Музыкант хорошо известен своими ультралиберальными
и антигосударственными взглядами, нередко был гостем эфиров телеканалов и
радиостанций, объявленных иностранными агентами или уже вовсе не существующих
(таких, как «Эхо Москвы»).
В конце февраля Макаревич отправился в Израиль, где его уже
ждала молодая жена. Музыкант не стал скрывать своего «ужаса от происходящего».
Более того, находясь за рубежом, он выражал открытое презрение тем
соотечественникам, кто остался в России, однако не питает тех же чувств к
родине, что и он. То есть, по мнению Макаревича, около 80% россиян — те, кто
поддерживает спецоперацию — достойны лишь матерных эпитетов.
Так, пожилой рокер не стал стесняться в выражениях,
комментируя негативную реакцию россиян на отъезд своих звездных коллег — Аллы
Пугачевой с Максима Галкина, Чулпан Хаматовой, Земфиры и прочих.
«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан,
Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», —
отметил артист, добавив многоэтажные нецензурные конструкции.
Сами же россияне выразили свое отношение к позиции певца
фактическим бойкотом его творчества. Несмотря на открытую антироссийскую
позицию, коллектив Макаревича не отменил гастрольный тур по России, однако
продажи билетов оставляют желать
лучшего. Судя по всему, далеко не всем поклонникам «Машины времени», близки
понятия фронтмена рок-группы.
Примечательно, как общественная позиция коррелируется с
концертной популярностью. Например, у певцов Григория Лепса и Полины Гагариной
нет никаких проблем с продажами билетов на свои выступления. Напомним, они
открыто поддержали проведение спецоперации, продолжая собирать полные залы.
Пригожин и
Валерия
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия покинули
Россию в начале марта, отправившись в Израиль. На фоне бегства многих коллег по
цеху, звездная чета поспешила объясниться. Так, по словам Пригожина, их отъезд
был вызван семейными нуждами — юбилеем тети, проживающей там. Поскольку многие
звезды под теми или иными «бытовыми» предлогами уже покидали Россию без
обратного билета, продюсер заверил общественность: «одна нога там, вторая
здесь», намекая на скорое возвращение.
Сложно сказать, насколько звездные супруги действительно
собирались вернуться, однако через несколько дней они все-таки прилетели в
Россию. Не исключено, что решение о возвращении было принято после того, как
они поняли, что поклонники мягко говоря не слишком радостно восприняли их
неожиданный «вояж» в самый разгар спецоперации.
Само собой, основные источники заработка обоих супругов тесно
вязаны с Россией, а потерять привычный уровень жизни они вряд ли готовы. На ум
тут же приходят недавние резонансные высказывания Пригожина о необходимости
поддержки артистов в разгар пандемии. Тогда общественность посчитала, что
подобные просьбы звучат как минимум нагло, учитывая уровень жизни звезд с их
многомиллионными доходами.
Более того, СМИ напомнили, что у Пригожина есть второе гражданство — как раз
Израиля. Документ оформлен около года назад. Обращает на себя внимание тот
факт, что комментарий на этот счет продюсер дал в апреле 2022 года. Словно
готовясь к чему-то, он заявил, что двойное гражданство не нарушает никаких
законов, а человек, живущий на «две родины», не является предателем.
«Вы должны пройти достаточно серьезную проверку — имеете вы отношение к евреям или нет. Но, самое главное, что я хочу сказать, поставить на этом акцент — российское законодательство, как и законодательство Израиля и многих других государств не запрещает и не запрещало иметь двойное гражданство. Никакого нарушения в этом нет и никакого предательства в этом нет», — сказал супруг Валерии.
Хаматова
Народная артистка РФ Чулпан Хаматова покинула Россию
незадолго до начала специальной операции на Украине, поскольку на эти даты
выпал ее отпуск. Отъезд в Ригу поклонники актрисы восприняли как побег из
страны в сложной ситуации: коллеги критиковали решение Чулпан, которая уволилась
из театра «Современник», оставила общественную работу в благотворительном фонде
«Подари жизнь» (помогает онкобольным детям).
Долгое время Хаматова хранила гробовое молчание, никак не
комментируя ситуацию со своим отъездом в социальных сетях. Однако во второй
половине марта вышло ее интервью, где она подробно изложила свои мысли. Так,
артистка заявила, что не собирается возвращаться на родину, поскольку для нее это
будет «сделкой с совестью» — ей якобы придется молчать о геополитической
ситуации. Кроме того, Хаматова пожаловалась на бедственное положение — в Риге у
нее нет спектаклей, а о съемках в кино речь вообще не идет.
Почему Хаматова выбрала именно Латвию? Как выяснили СМИ, порядка
девяти лет назад, когда актерская карьера была на пике, она обзавелась
недвижимостью в этой прибалтийской стране. Примерная стоимость — 300
тысяч евро. Подобные суммы у большинства россиян вряд ли сочетаются с жалобами
актрисы на «бедность».
Теперь в этом доме живет вся семья — сама Хаматова и три ее
дочери. Кстати, еще до переезда из РФ, заботливая мать предупредила детей:
«чтобы вернуться в Россию, придется научиться врать и молчать». Эдакое
патриотическое воспитание «по-прибалтийски».
Галкин и
Пугачева
Певица Алла Пугачева и ее муж пародист Максим Галкин выехали
за пределы России в первых числах марта, также отправившись в Израиль. Они
сформулировали цель поездки как «оздоровительная». Примадонна на корню
пресекала кривотолки об эмиграции. Так, она крайне резко ответила священнику
Андрею Ткачеву, который «имел неосторожность» порадоваться отъезду звезды
советской и российской эстрады.
«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не
считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в твою церковь, помолюсь за
тебя», — ответила
священнослужителю артистка.
Никто не знает, какие болячки лечит звездная семья, однако
можно констатировать, что терапия затянулась и длится уже второй месяц. Не
исключено, что ее окончание совпадет с завершением спецоперации (ровно, как и
начало). Однако ответ на этот вопрос лишь предстоит узнать.
Очевидно, что большинство звезд шоу-бизнеса не готовы терять
огромные заработки, которые они имели в России. В то же время, ради своей
страны, давшей им все, они не способны отказаться от «дольче виты», к которой
привыкли за несколько десятилетий, поэтому все чаще «временно мигрируют», чтобы
продолжать попытки усидеть на двух стульях сразу.