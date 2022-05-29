«Не позорьтесь вы!»: проживающий в Чехии украинец обратился к соотечественникам

Проживающий в Чехии украинец рассказал о хамском поведении своих соотечественников. Соответствующее видео появилось в Сети.
Как отметил мужчина, он занимался волонтерской деятельностью с желанием помочь уехавшим из Украины людям. Однако беженцы, которых он встречал в Чехии, вели себя крайне непристойно.
«Именно поэтому уже на второй день своего волонтерства я не выдержал и ушел, отказавшись работать со своими соотечественниками. Мне надоело наблюдать и видеть, как люди себя ведут. Я ехал помогать женщинам и детям, в итоге там увидел мужчин, которые всем хамят и выпендриваются. Все им почему-то еще оказываются должны», — рассказал украинец.
Он также сообщил о том, что в определенный момент ему стало очень стыдно наблюдать за прибывшими в Европу выходцами из Украины.
«Почему вытворяют мои соотечественники, а стыдно мне? Почему им не стыдно? Мне стыдно наблюдать, когда последняя модель внедорожника приезжает и оттуда выходят хорошо одетые люди за пособием в 5000 тыс. крон на человека», — высказался житель Чехии.
В этой связи мужчина призвал соотечественников не позориться и перестать выкачивать из добродушно принявших стран деньги.
«Да не позорьтесь вы! Что же вы делаете? Украинцы хотят получать все на халяву, но при этом не хотят интегрироваться, стараться что-либо делать навстречу местному населению. И, когда начинаешь сталкиваться с такими людьми, то просто пропадает желание помогать. Руки опускаются! А кому помогать? Этим неблагодарным, которые потом первыми плюнут в спину, потому что от них требуют работать и искать жилье» — задался резонным вопросом украинец.
В заключение мужчина констатировал, что беженцы, прибывшие в любой европейский город, хотят только халявы и безусловного исполнения всех их потребностей и желаний.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что телеведущий Андрей Норкин предупредил украинских беженцев о незавидном будущем в Европе.