«Не позорьтесь вы!»: проживающий в Чехии украинец обратился к соотечественникам

«Да не позорьтесь вы! Что же вы делаете? Украинцы хотят получать все на халяву, но при этом не хотят интегрироваться, стараться что-либо делать навстречу местному населению. И, когда начинаешь сталкиваться с такими людьми, то просто пропадает желание помогать. Руки опускаются! А кому помогать? Этим неблагодарным, которые потом первыми плюнут в спину, потому что от них требуют работать и искать жилье» — задался резонным вопросом украинец.