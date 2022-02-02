Не последняя провокация: политолог Межуев рассказал, кому выгодна публикация ответа США и НАТО

Испанская газета Еl Pais опубликовала статью, в которой имеется засекреченная информация ответа США и НАТО по гарантиям безопасности России. Политолог Борис Межуев поделился предположениями, кому был бы выгоден такой сценарий.

Как рассказал эксперт, информация с ответами США и НАТО на рекомендации России в вопросе гарантий безопасности должна была доставить проблемы для Москвы. Подобная провокация может повториться, а такой «слив» не будет последним, поэтому Москве пора готовиться к любым сценариям.

«Когда США просили не публиковать ответы, ощущение было, что они будут довольно мягкие, чтобы не подставлять администрацию Байдена. Но, насколько я понимаю, ответы оказались гораздо более жесткими, чем ожидалось. Очевидно, что шило в мешке не утаишь», — поделился Борис Межуев.

По мнению политолога, внутри США есть люди, целью которых было создание «неприятной для России развязки». Пока неизвестно, кто был инициатором «слива», но ясно то, что к этому причастны силы, которые толкают Кремль к резкому ответу.

«Я боюсь, что это не последний слив, и подобная провокация не последняя, и России пора готовиться к этому. России это совершенно не выгодно. Слив идет с той стороны, но я исключаю, что это могло быть от Байдена, госсекретаря или советника по нацбезопасности», — объяснил Межуев.

По мнению эксперта, послужить «сливу» документов могла заинтересованность Запада, однако, как считает Борис Межуев, для причастных к произошедшему «Байден слишком слаб».

Ранее «Народные Новости» писали, США планируют сформировать коалицию стран НАТО для начала войны на Украине.

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