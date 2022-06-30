Не останемся в долгу: Сергей Рябков озвучил меры, которыми Россия может ответить США

Зам министра иностранных дел России Сергей Рябков озвучил меры, которыми Россия ответит на активность военного присутствия США в Европе.
Как рассказал Сергей Рябков, США упустили возможность, которую Россия предоставляла американской стороне о заключении юридически обязывающих договоренностей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария тогда еще можно было.
По словам замминистра, ситуация, которая сегодня происходит в мире, не может оставить Россию без внимания и обязательно приведет к компенсирующим мерам со стороны.
«Думаю, что те, кто подобного рода решения предлагают, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать – этого у них не получится. Результата, нужного им итога от этих усилий не будет», — резюмировал Сергей Рябков.
Собеседник заявил, что в странах, которых появляются дополнительные контингенты, безопасность отнюдь не укрепляется, а подобные перспективы лишь отдаляют подобные возможности и риски лишь возрастают.
«Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность будет гарантирована на 100%», — подытожил Сергей Рябков.
Ранее «Народные Новости» писали, почему МИД назвали «посмешищем» поведение США, пытающихся навредить Россию.