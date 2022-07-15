Не одними процессорами Intel. Honor выпустит MagicBook 14 Ryzen Edition на Ryzen 6000

Компания Honor объявила о том, что выпустит новую версию своего ноутбука MagicBook 14 уже 21 июля. Это будет версия Honor MagicBook 14 Ryzen Edition.





Как ясно из названия, это будет ПК на основе процессоров AMD Ryzen. Причём новейших Ryzen 6000. Какие будут доступны APU, пока неясно, но, учитывая параметры версии MagicBook 14 на CPU Intel, можно ожидать и высокопроизводительные модели Ryzen 6000H.

Пока неизвестно, чем ещё, кроме процессора, будет выделяться новая версия, но представленный в мае MagicBook 14 предлагает 14-дюймовый экран 2K, GeForce RTX 2050 в одной из модификаций, SSD объёмом 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ, тонкий и лёгкий корпус, а также батарею ёмкостью 75 Вт·ч. За базовую версию с Core i5-12500H в Китае просят 810 долларов. Модификация с APU Ryzen может быть дешевле.