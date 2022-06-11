«Не нужно было обещать»: социолог Филиппов о затягивании с поставками транспорта в Петербурге

«Если плохо спланировали, не нужно было обещать. А если все произошло из-за неведения, то необходимо было сразу признаться, люди у нас понимающие. Но вместо этого чиновники решили промолчать, а это не очень хорошо», — сообщил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.