«Не нужно было обещать»: социолог Филиппов о затягивании с поставками транспорта в Петербурге

Затягивание с поставками нового транспорта в районы Петербурга указывает на проблемы с планированием, что бросает тень на работу профильного комитета. Об этом заявил социолог Алексей Филиппов.
Транспортная реформа, запущенная в Северной столице Смольным, за период реализации показала ряд недочетов. В частности, петербуржцы жалуются на неравнозначную замену маршрутов.
Кроме того, горожане вынуждены преодолевать огромные расстояния ради нужных остановок, а затем выжидать, пока приедет требуемый транспорт. Например, по маршруту АС «Кировский завод» — Канонерский остров сейчас ходит только 66-й автобус, а обещанный Смольным 35-й так и не был выделен. Произошедшее бросает тень на городской комитет по транспорту, уверен Филиппов.
«Если плохо спланировали, не нужно было обещать. А если все произошло из-за неведения, то необходимо было сразу признаться, люди у нас понимающие. Но вместо этого чиновники решили промолчать, а это не очень хорошо», — сообщил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.
По словам Филиппова, сейчас остается только догадываться, почему возникла такая ситуация с поставками транспорта. Рано или поздно эту проблему удастся решить, но для этого петербуржцам придется подождать, поскольку теперь задачу просто так не решить.