Не на стороне США: политолог Рар объяснил осторожную позицию канцлера Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал осторожно относиться к введению новых санкций против РФ. Немецкий политолог Александр Рар объяснил позицию политика: Германия ищет прагматичных отношений с Россией.

Рар в беседе с авторами портала BFM.RU обсудил отношение ФРГ к общей инициативе США и Евросоюза о новых санкциях против РФ, которые подразумевают отключение России от системы международных платежей SWIFT и отказ от газопровода «Северный поток — 2». Эксперт считает, что нежелание ФРГ утверждать такие санкции связано с намерением Германии выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, необходимость которых Олаф Шольц осознает ясно и отчетливо.

Политолог отметил, что позиция некоторых граждан в ФРГ такова, что Германии следует острее, четче отреагировать на мнимые угрозы «российского вторжения» на Украину. Рар отметил, что сдержанность бундестага пойдет на пользу ФРГ, даже если отдельные деятели этого не осознают.

«Немецкое правительство действительно сдержанно себя ведет. <…> Канцлер ведет себя гораздо осторожней, он не хочет закрывать двери в Россию. И немецкое правительство говорит во всеуслышание, что мы не хотим дальше эскалировать, нужно деэскалацию проводить и для этого нужно всегда открывать двери для возможных переговоров. Германия держит курс все-таки на прагматичные какие-то разговоры с Россией», — рассказал Рар.

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