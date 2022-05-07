«Не мог не приехать»: Лепс навестил госпиталь с раненными участниками спецоперации

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Российский певец Григорий Лепс навестил военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию российские солдаты, принимавшие участие в спецоперации на Украине. Артист пообщался с каждым военнослужащим и пожелал им скорейшего выздоровления, передают «Известия».
Заслуженный артист России выразил слова благодарности российским солдатам. В качестве подарка певец подарил каждому компакт-диск со своими песнями и автографом.
«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал. Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказал Лепс.
В конце визита военного госпиталя, российский артист признался, что ему было очень тяжело видеть раненых и пострадавших солдат, однако такова их работа. Ведь каждый должен выполнять свои обязанности профессионально, констатировал Лепс.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.