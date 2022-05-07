«Не мог не приехать»: Лепс навестил госпиталь с раненными участниками спецоперации

«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал. Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказал Лепс.