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    «Не испытывайте наше терпение»: МИД РФ предупредил Украину о жестком ответе на провокации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Не испытывайте наше терпение»: МИД РФ предупредил Украину о жестком ответе на провокации

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    Агентство «Москва»

    Украине не следует испытывать терпение России, нанося удары по территории страны. Это приведет к жесткому ответу, предупредил МИД РФ, передает РИА Новости.

    «Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России… Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.

    MFA Russia/ Globallookpress.comMFA Russia/ Globallookpress.com

    Ранее дипломат назвала «идиотической» идею США прировнять Россию к странам-спонсорам терроризма. По ее словам, если эта инициатива получит зеленый свет, ответ Москвы не заставит себя ждать.

    «Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — отметила Захарова.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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