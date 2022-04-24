Не флагман, но очень компактный. Представлен Sharp Aquos Sense 6s с экраном OLED 6,1 дюйма, Snapdragon 695 5G, 48-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 4570 мА·ч и защитой IP68

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Sharp представила на домашнем рынке интересный смартфон – Aquos Sense 6s. Устройство относится к моделям среднего уровня, так как базируется на платформе Snapdragon 695 5G, но при этом оно довольно компактное: толщина – 7,99 мм, масса – всего 156 граммов. Смартфон получил дисплей OLED с диагональю 6,1 дюйма, разрешением 2432 х 1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.









Aquos Sense 6s выполнен в металлическом корпусе и наделен камерой с тремя датчиками. Разрешение основного – 48 Мп. Два других сенсора – 8-мегапиксельные. В паре с одним используется сверхширокоугольным объектив, с другим – телеобъектив.

Емкость аккумулятора составила 4570 мА·ч, есть стандартный разъем для наушников и защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Интересно, что в качестве ОС выступила Android 11, а не актуальная Android 12. Стоимость Aquos Sense 6s на домашнем рынке – 315 долларов. Аппарат представлен единственной версией с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.