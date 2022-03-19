«Не дай Бог!»: Кедми рассказал, что может помешать армии России выполнить поставленную задачу на Украине

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Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» рассказал, что может помешать армии России выполнить поставленную задачу на Украине.

Армия России делает в ходе военной спецоперации на Украине максимум того, что она может. Солдаты и офицеры действуют исходя из тех условий, в которых они находятся, и из того, какую армию выставила Россия. Они выполняют свою задачу. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Известный аналитик считает, что есть только одна вещь, которая может помешать военным решить поставленную задачу. Если им помешают воевать и не дадут дойти до тех целей, которые были определены Верховным главнокомандующим, заметил он.

«Мало того, если, не дай Бог, не дадут армии выполнить, народ этого не поймёт. Хуже того, он этого не простит тому, кто помешает. Вот такая сегодня ситуация с теми военными действиями, которые идут на Украине», — высказался Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

А тот, кто этого не понимает, — не понимает, в какой стране он живёт, какой народ в этой стране, какая армия в этой стране, резюмировал эксперт.

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