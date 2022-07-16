«Не бывает даже на могиле»: подруга Поплавской рассказала о состоянии певицы после смерти Тихановича

Белорусская певица, участница знаменитого вокально-инструментального ансамбля «Верасы», Ядвига Поплавская стала чувствовать себя заметно хуже после смерти своего мужа музыканта Александра Тихановича. Об этом рассказала близкая подруга звезды, передает sm.news.
По словам подруги Поплавской, певица не может прийти в себя после смерти Тихановича аж с 2017 года. В мае артистке исполнилось 73 года, однако она редко выходит в свет и не дает концерты.
«Ядвига очень болеет, поэтому уже никуда не ездит, она не бывает даже на могиле мужа», — рассказала приятельница звезды.
Отметим, Тиханович был коллегой Ядвиги, они выступали в одном ансамбле и практически не расставались ни дома, ни на работе.