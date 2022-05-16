«Не буду переобуваться»: Отар Кушанашвили заявил, что не отвернется от украинских друзей

«В Киеве по сегодня живут мои друзья. Неужели вы думаете, что ваш любимый отвратительный глагол, ставший теперь главным в вашем тезаурусе —”переобулись”— коснется меня. Я не отрекаюсь любя. Так придумал русский народ. Не отрекаются любя вообще. И мои товарищи живут там», — сказал Кушанашвили.