«Не буду переобуваться»: Отар Кушанашвили заявил, что не отвернется от украинских друзей

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Известный телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Каково?!» сделал заявление о том, что до сих пор хорошо относится к своим друзьям на Украине и не собирается отворачиваться от них, передает TeleProgramma.pro.
«В Киеве по сегодня живут мои друзья. Неужели вы думаете, что ваш любимый отвратительный глагол, ставший теперь главным в вашем тезаурусе —”переобулись”— коснется меня. Я не отрекаюсь любя. Так придумал русский народ. Не отрекаются любя вообще. И мои товарищи живут там», — сказал Кушанашвили.
Он также упомянул, что недавно он нормально общался с другом-сценаристом Евгением Беланюком, живущим в Киеве.
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