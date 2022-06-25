«Не будете разочарованы»: Королева обратила смерть Шатунова в свою пользу

Узнав о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, артистка Наталья Королева произнесла трогательную речь, но потом воспользовалась случаем и перешла на факты о собственном состоянии, обратив горе в свою пользу, передает СТnews.ru.
Как отмечает источник, после личных жалоб на состояние здоровья после 38 лет, Королева предположила, что смерть Шатунова была предопределена.
Далее певица уточнила, что ранее смогла разработать специальную методику по сохранению здоровья. О своей разработке исполнительница обещала рассказать в своем личном платном трехдневном марафоне.
«Если вы готовы вместе со мной проделать этот прекрасный комплекс для поднятия бодрости духа, энергии и хорошего настроения, приглашаю! Думаю, вы не будете разочарованы. Присоединяйтесь!» — заверила Королева.
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