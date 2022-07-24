«Не будет никакой Украины»: экс-сотрудник ЦРУ предрек Киеву расплату перед Москвой

Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Россия пошла на этот вынужденный шаг ради защиты мирного населения Донбасса.

Киеву придется платить России налог, чтобы и дальше пользоваться портами. А освобожденные украинские земли превратятся в богатые регионы, заключил экс-сотрудник ЦРУ.

«Прежде всего, не будет никакой Украины, по крайней мере, в ее нынешнем виде», — констатировал эксперт.