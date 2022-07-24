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«Не будет никакой Украины»: экс-сотрудник ЦРУ предрек Киеву расплату перед Москвой

«Не будет никакой Украины»: экс-сотрудник ЦРУ предрек Киеву расплату перед Москвой
wikipedia.org/Andriy155./CC BY 3.0

Украине придется платить России налоги, уверен бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-представитель ведомства предрек официальному Киеву расплату. Слова Рикардса передает издание «ПолитРоссия». Специалист подчеркнул: Крым и Донбасс останутся с РФ навсегда.

«Прежде всего, не будет никакой Украины, по крайней мере, в ее нынешнем виде», — констатировал эксперт.

Киеву придется платить России налог, чтобы и дальше пользоваться портами. А освобожденные украинские земли превратятся в богатые регионы, заключил экс-сотрудник ЦРУ.

Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Россия пошла на этот вынужденный шаг ради защиты мирного населения Донбасса.

налог США Украина
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RusNewsToday24
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