Украине придется платить России налоги, уверен бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Экс-представитель ведомства предрек официальному Киеву расплату. Слова Рикардса передает издание «ПолитРоссия». Специалист подчеркнул: Крым и Донбасс останутся с РФ навсегда.
«Прежде всего, не будет никакой Украины, по крайней мере, в ее нынешнем виде», — констатировал эксперт.
Киеву придется платить России налог, чтобы и дальше пользоваться портами. А освобожденные украинские земли превратятся в богатые регионы, заключил экс-сотрудник ЦРУ.
Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Россия пошла на этот вынужденный шаг ради защиты мирного населения Донбасса.