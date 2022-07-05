Не будет ни нефти, ни газа: Медведев предрек Японии фатальные последствия после заявлений премьера Кисиды

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — написал зампред Совбеза.