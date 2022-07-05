Не будет ни нефти, ни газа: Медведев предрек Японии фатальные последствия после заявлений премьера Кисиды

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть будет установлен на уровне вполовину от ее нынешней цены. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале дал острый ответ японскому политику.
Медведев уточнил, что Япония намерена создать механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной.
В этой связи государственный деятель «перевел» заявления японских политиков на русский язык.
«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — написал зампред Совбеза.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что, пытаясь «схлопнуть» российскую экономику, Запад получил самострел в ногу.