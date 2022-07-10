NDTV: митингующие на Шри-Ланке устроили вечеринку в президентском бассейне

Взявшие штурмом президентскую резиденцию жители Шри-Ланки первым делом пошли купаться в бассейн. Об этом информирует NDTV.
9 июля в столице Шри-Ланки Коломбо начались массовые антиправительственные протесты. Недовольные граждане требуют отставки действующей власти, которая привела страну к экономическому кризису.
Сообщается, что в ходе протестов митингующие штурмом взяли дворец президента страны Готабаи Раджапаксы. После чего часть людей отправилась прямиком в бассейн, а часть – расположилась возле него.
Ранее сообщалось, что Раджапакса пытается бежать из страны на самолете, а премьер-министр Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров партий.