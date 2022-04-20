NBC: США готовят для Украины очередной пакет военной помощи

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Правительство США в течение недели объявил о новом пакете военной помощи
для Украины. Об этом рассказал телеканал NBC.
Сообщается, что Вашингтон предоставит Киеву вооружение на сотни миллионов
долларов. По своему объему партии будут аналогичны с предыдущими пакетами
помощи.
Журналисты утверждают, что Киев получит оружия примерно на 800 млн. На этот
раз ВСУ будут выделены артиллерийские орудия и боеприпасы для них.
Ранее стало известно, что западные государства используют
граждан Украины лишь в качестве пушечного мяса. Об этом заявил заместитель
постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее стало известно, что планы США на украинский кризис изменились. Об этом
пишет газета «Взгляд».
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