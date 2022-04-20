    В тренде

    NBC: США готовят для Украины очередной пакет военной помощи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    NBC: США готовят для Украины очередной пакет военной помощи

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    pxhere.com

    Правительство США в течение недели объявил о новом пакете военной помощи
    для Украины. Об этом рассказал телеканал NBC.

    Сообщается, что Вашингтон предоставит Киеву вооружение на сотни миллионов
    долларов. По своему объему партии будут аналогичны с предыдущими пакетами
    помощи.

    Журналисты утверждают, что Киев получит оружия примерно на 800 млн. На этот
    раз ВСУ будут выделены артиллерийские орудия и боеприпасы для них.

    Ранее стало известно, что западные государства используют
    граждан Украины лишь в качестве пушечного мяса. Об этом заявил заместитель
    постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Ранее стало известно, что планы США на украинский кризис изменились. Об этом
    пишет газета «Взгляд».

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »