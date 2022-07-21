NBC: прибывшие на Украину наемники заявили о низком моральном духе в рядах ВСУ

Ранее в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Одесской области, где, в частности, были ликвидированы 120 иностранных наемников.

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», — рассказал журналистам ветеран морской пехоты ВМС США Рипли Роулигс.

Иностранные наемники, присоединившиеся к украинской армии, сообщают о стремительном сокращении боевого духа в рядах ВСУ, передает американский телеканал NBC.