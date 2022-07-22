NBC: иностранные наемники назвали адом события на Украине

Уже скоро многие из «солдат удачи» разочаровались в идее сражения с российскими военными и вернулись на родину. Один из вернувшихся наемников рассказал телеканалу NBC, что для него стало «адским впечатлением» наступление ВС РФ под Северодонецком: в его отряде погибли три человека, включая командира.