NBC: иностранные наемники назвали адом события на Украине

Многие иностранные наемники, поехавшие на Украину в начале спецоперации ВС РФ, не отдавали себе отчета в том, на что подписались, сообщили репортеры NBC.
Уже скоро многие из «солдат удачи» разочаровались в идее сражения с российскими военными и вернулись на родину. Один из вернувшихся наемников рассказал телеканалу NBC, что для него стало «адским впечатлением» наступление ВС РФ под Северодонецком: в его отряде погибли три человека, включая командира.
Первые серьезные потери серьезно подорвали боевой дух наемников, многие сразу решили вернуться на родину. Среди главных проблем вернувшиеся называют умение российской армии вести боевые действия, перебои с поставками западных вооружений для ВСУ и плохую скоординированность действий между подразделениями.