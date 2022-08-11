Названы творческие профессии, представители которых не могут рассчитывать на пенсию

Депутат Госдумы Александр Шолохов отметил, что на данный момент многие творческие люди, включая писателей и композиторов, не получают пенсию. Однако он полагает, что вскоре ситуация может измениться.
Эксперт указал на то, что на данный момент неизвестно, почему в стране сложилась такая ситуация. Творческие люди не получают пенсию, поскольку их профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности
«Просто вышла такая нехорошая история, что все признают, и нужны шаги по внесению в реестр фиксирования этих профессий», — отметил Шолохов в беседе с URA.RU.
Депутат подчеркнул, что многие деятели культуры оказывают влияние на общество. Несмотря на это, со стороны государства им выделяется только минимальная пенсия. Такую же получают те, кто никогда не работал. Однако, депутат уверен, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону.