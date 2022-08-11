Названы творческие профессии, представители которых не могут рассчитывать на пенсию

Депутат подчеркнул, что многие деятели культуры оказывают влияние на общество. Несмотря на это, со стороны государства им выделяется только минимальная пенсия. Такую же получают те, кто никогда не работал. Однако, депутат уверен, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону.