Названы самые востребованные профессии на рынке труда Подмосковья

В Подмосковье подготовили рейтинг, благодаря которому стали известны наиболее востребованные вакансии в регионе. Такими данными поделились с журналистами издания РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Самыми популярными на рынке труда профессиями стали швея, дворник и грузчик.
Одной из самых востребованных вакансий на сегодня в регионе является швея. По данной вакансии в регионе сложилось 11 287 рабочих мест, средняя заработной плата составляет около 36 тыс. рублей. По запросу дворника и сотрудников клининговых компаний открыто 4836 вакансий, средняя зарплата составляет 20 тыс. рублей.
Завершает топ-3 профессия подсобных рабочих и грузчиков, предложений по данной профессии на бирже составило 4600, средняя зарплата варьируется в пределах 27 тыс. рублей.
В пятерку самых востребованных профессий вошла вакансия водителей автобусов и автомобилей —2249 рабочих мест, средняя составляет в пределах 43 тыс. рублей и электромонтеры —1440 рабочих мест, со средней зарплатой — 39 тыс. рублей.
Продолжая рейтинг вакансий, следуют профессии токари и фрезеровщики, подобных предложений на сегодня 507, а средняя заработная плата составляет 57 тыс. рублей.
Оканчивается данный список IT-специалистами, востребованных вакансий на сегодня 327, а средняя зарплата составляет 58 тыс. рублей.
Ранее «Народные Новости» писали как эксперты проанализировали рынок труда на Южном Урале.