Названы самые востребованные профессии на рынке труда Подмосковья

Одной из самых востребованных вакансий на сегодня в регионе является швея. По данной вакансии в регионе сложилось 11 287 рабочих мест, средняя заработной плата составляет около 36 тыс. рублей. По запросу дворника и сотрудников клининговых компаний открыто 4836 вакансий, средняя зарплата составляет 20 тыс. рублей.