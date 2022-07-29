Названы самые востребованные направления параллельного импорта в РФ

Наиболее востребованными при параллельном импорте в РФ являются потребительские товары, пользующиеся стабильным спросом: одежда, обувь, бытовая электроника, сообщает РИАМО.
Старший научный сотрудник центра региональной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина считает, по ввозить по такой системе автомобили в страну в коммерческих масштабах не получится.
«Наибольшим спросом вероятно будут пользоваться потребительские товары: одежда и обувь, запасные части для автомобилей, бытовая техника и электроника. Для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но для каждого сектора это могут быть разные потребности», — сказала Баландина.
Эксперт отметила, что официально разрешенный параллельный импорт не является тем же самым, что свободный импорт.
«Для ввоза автомобилей в коммерческих масштабах требуется наличие одобрения типа транспортного средства, для получения которого необходимо участие изготовителя. Соответственно без согласия изготовителя, несмотря на разрешение параллельного импорта, в силу требований Технического регламента выполнить условия ввоза невозможно», – пояснила эксперт.
Баландина подчеркнула, что обычные люди смогут покупать за границей и привозить в РФ для себя машины без соблюдения этих требований.
«Важно учитывать, что при вывозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза в Россию может потребоваться доплата таможенных платежей в размере разницы ставок, применяемых в России и этих государствах», — напомнила она.
Закон о параллельном импорте был подписан президентом РФ Владимиром Путиным на фоне антироссийских санкций, введенных после начала СВО на Украине.