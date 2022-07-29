Названы самые востребованные направления параллельного импорта в РФ

«Наибольшим спросом вероятно будут пользоваться потребительские товары: одежда и обувь, запасные части для автомобилей, бытовая техника и электроника. Для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но для каждого сектора это могут быть разные потребности», — сказала Баландина.