Названы самые продаваемые автомобили в России в этом году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах автомобилей в России с января по июль 2022 года.

Самым продаваемым новым автомобилем в нашей стране за первые семь месяцев этого года стала Lada Granta, продажи которой составили 29 928 единиц. Это на 52 165 машин меньше, чем за тот же период годом ранее.

Второе место заняла Lada Vesta, которую выбрали 23 194 покупателя. Третье место занял Kia Rio с результатом 22 236 штук. Продажи Hyundai Solaris за семь месяцев 2022 года составили 17 273 единиц, что позволило ему занять четвертую строчку. Пятое место досталось Hyundai Creta, продажи которого составили 14 731 единицу.

Lada Niva (Niva Travel и Niva Legend) стало шестым, продажи этой линейки составили 14 221 единицу. На седьмом месте оказался Renault Duster с результатом 10 765 проданных автомобилей, а замкнули топ-10 универсал Lada Largus (14 211), Volkswagen Polo (9093) и Toyota RAV4 (7 659).

На прошлой неделе Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о самых продаваемых автомобилях в России в июле 2022 года.