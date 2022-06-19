Названы самые дешёвые полноприводные китайские кроссоверы в России в июне 2022

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Ресурс «Автоновости дня» составил список самых доступных полноприводных кроссоверов китайских брендов, которые доступны в России в июне 2022 года.

Первое место занимает Haval Jolion — один из самых дешевых и продаваемых китайских кроссоверов. Он привлекает отличным соотношением цены, оснащения и качества. За 2 499 000 рублей покупатели получат автомобиль в комплектации Elite, оснащенный 1,5-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, семиступенчатым «роботом» и полным приводом.

На второй строчке оказался рестайлинговый Changan CS75, который стоит от 2 589 900 рублей в полноприводном исполнении и комплектации Comfort. Она включает 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. с 245 Нм крутящего момента и шестиступенчатую автоматическую коробку переключения передач.





Полноразмерный кроссовер Geely Atlas в полноприводной версии стартует с отметки 2 607 990 рублей со скидками, тогда как рекомендованная розничная цена составляет 2 777 990 рублей. Автомобиль оснащается 2,4-литровым двигателем, шестиступенчатой АКПП и системой полного привода от BorgWarner.

Четвертое место занимает Geely Atlas Pro в комплектации Luxury за 2 793 990 рублей, которая оснащается 1,5-литровым 177-сильным мотором и семиступенчатым преселективным «роботом» с двойным сцеплением.

Замкнул «пятерку» Haval F7 — копия купеобразного F7x с классическим кузовом за 2 829 000 рублей. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым 150-сильным двигателем и семиступенчатым «роботом».