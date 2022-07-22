Названы пять самых полезных для здоровья видов меда

Для диабетиков подойдет мед из акации. В нем низкий уровень сахарозы, но высокая концентрация фруктозы. Для диабетиков с более «экзотическими» вкусами подойдет мед джамун. У него достаточно низкий гликемический индекс, поэтому употреблять его с таким диагнозом можно. Как сообщает издание «Профиль», в будущем его могут использовать для заживления ран при диабете.