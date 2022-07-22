Названы пять самых полезных для здоровья видов меда

Специалисты назвали пять наиболее полезных для здоровья видов меда. Каждый из них «ответственен» за избавление от разных болезней.
Сердечникам стоит обратить внимание на гречишный мед. Он позволяет снизить уровень холестерина в крови. Подобными образом на организм влияет и мед из клевера. Некоторые ученые утверждают, что он способствует восстановлению печени.
Для диабетиков подойдет мед из акации. В нем низкий уровень сахарозы, но высокая концентрация фруктозы. Для диабетиков с более «экзотическими» вкусами подойдет мед джамун. У него достаточно низкий гликемический индекс, поэтому употреблять его с таким диагнозом можно. Как сообщает издание «Профиль», в будущем его могут использовать для заживления ран при диабете.
Заживлению незначительных ран способствует мед манука. Он обладает антибактериальными свойствами.
Справиться с депрессией поможет лавандовый мед. Это лакомство обладает легким вкусом. В составе есть аминокислота (тирозин). Именно она важна для функционирования мозга.