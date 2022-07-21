Названы причины приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума

Обозреватель ИА Rex Александр Кобринский предположил, что остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была попыткой давления России на США и Великобританию через Казахстан.
«Останавливать добычу нефти нельзя по технологическим причинам, возможности ее транспортировки резко ограничены и сокращены блокировкой КТК. Сложилась ситуация для переговоров. Например, верните турбину “СП-1” — откроем КТК, а с санкционным режимом разбирайтесь сами или что-то в этом духе. И, по чудесному совпадению, спустя пару дней Канада приняла решение о возврате недоукраденной у России турбины, а по сообщениям немецких СМИ, турбина уже в пути», — поделился мнением эксперт.
По его словам, партнерство России и Казахстана для получения определенных результатов исключать тоже нельзя. Однако такая ситуация имеет недостатки, например может вызвать сильнейшую критику на территории Казахстана, потому что в глазах жителей Россия ссорится именно с ним. К тому же Казахстан может найти новые пути перевозки нефти, а антироссийские настроения в стране могут начать расти.
В результате разговора Путина и Токаева транспортировка казахстанской нефти вернулась к привычному пути.
Президент Казахстана ранее призвал привлекать в страну компании, уходящие из РФ. Об этом сообщает «ФедералПресс».