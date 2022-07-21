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Названы причины приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума

Названы причины приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума
pxhere.com

Обозреватель ИА Rex Александр Кобринский предположил, что остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была попыткой давления России на США и Великобританию через Казахстан.

«Останавливать добычу нефти нельзя по технологическим причинам, возможности ее транспортировки резко ограничены и сокращены блокировкой КТК. Сложилась ситуация для переговоров. Например, верните турбину “СП-1” — откроем КТК, а с санкционным режимом разбирайтесь сами или что-то в этом духе. И, по чудесному совпадению, спустя пару дней Канада приняла решение о возврате недоукраденной у России турбины, а по сообщениям немецких СМИ, турбина уже в пути», — поделился мнением эксперт.

По его словам, партнерство России и Казахстана для получения определенных результатов исключать тоже нельзя. Однако такая ситуация имеет недостатки, например может вызвать сильнейшую критику на территории Казахстана, потому что в глазах жителей Россия ссорится именно с ним. К тому же Казахстан может найти новые пути перевозки нефти, а антироссийские настроения в стране могут начать расти.

В результате разговора Путина и Токаева транспортировка казахстанской нефти вернулась к привычному пути.

Президент Казахстана ранее призвал привлекать в страну компании, уходящие из РФ. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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