Названы причины приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума

По его словам, партнерство России и Казахстана для получения определенных результатов исключать тоже нельзя. Однако такая ситуация имеет недостатки, например может вызвать сильнейшую критику на территории Казахстана, потому что в глазах жителей Россия ссорится именно с ним. К тому же Казахстан может найти новые пути перевозки нефти, а антироссийские настроения в стране могут начать расти.