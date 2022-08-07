Названы потери среди 10-го спецотряда украинской разведки за время спецоперации ВС РФ

Начиная с 2014 года отряд активно принимал участие в боевых действиях в Донбассе и отвечал за диверсии. Значительная часть бойцов погибла осенью того же года в боях за Славянск. В обновленном составе состав подключили к участию в спецоперации. Авторы «Канала специального назначения» в Telegram подсчитали потери отряда и пришли к выводу, что с 24 февраля он лишился примерно 9-10 человек.