Названы имена артистов, которым на полвека запретили посещать Россию

По информации Пятого канала, в список персон нон грата, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года, попали исполнители Светлана Лобода, Настя Каменских, Потап, Иван Дорн, Макс Барских, Андрей Данилко, телеведущий Андрей Бедняков, режиссер Алан Бадоев, а также блогеры Ян Гордиенко и Антон Птушкин. Последний, к слову, уже отреагировал на новость заявлением об отмене нового выпуска своей передачи про один из регионов России — Поволжье.