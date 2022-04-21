Названы имена артистов, которым на полвека запретили посещать Россию

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Многие украинские звезды были лишены права посещать Россию в ближайшие 50 лет после критики спецоперации в защиту Донбасса.
По информации Пятого канала, в список персон нон грата, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года, попали исполнители Светлана Лобода, Настя Каменских, Потап, Иван Дорн, Макс Барских, Андрей Данилко, телеведущий Андрей Бедняков, режиссер Алан Бадоев, а также блогеры Ян Гордиенко и Антон Птушкин. Последний, к слову, уже отреагировал на новость заявлением об отмене нового выпуска своей передачи про один из регионов России — Поволжье.
Как сообщает «Царьград», данные артисты усиленно распространяли фейковые новости после объявления спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты республик Донбасса, которые притесняются украинскими силовиками.