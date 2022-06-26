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Названы достоинства и недостатки вариаторных коробок передач

Названы достоинства и недостатки вариаторных коробок передач
pxhere.com

Многие автопроизводители все чаще устанавливают в своих моделях вариаторные коробки передач CVT. Специалисты назвали их достоинства и недостатки. 

На территории России не прижился подобный тип трансмиссии. Утверждается, что CVT менее надежен, чем классический «автомат». Несмотря на все минусы, у данной коробки передач есть и преимущества.

Так, например, CVT позволяет плавно набирать скорость без рывков. Вариатор экономит топливо и выгоден при покупке.

Однако недостатки у CVT имеются и весьма серьезные. Вариаторы очень не любят повышенную нагрузку, а их ремонт потребует от автовладельца больших затрат. 

Для продления функционирования CVT рекомендуется чаще менять трансмиссионную жидкость, которая стоит достаточно дорого. Об этом пишет портал NJcar.

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