Названа самая безопасная жидкость для электронных устройств — это водка

Попадание жидкости в электронное устройство, например, смартфон или ноутбук, могут привести к его повреждению из-за короткого замыкания. Однако, как оказалось, не все жидкости одинаково опасны. Преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов заявил, что самым «безопасным» вариантом является водка.





«Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие. Просто просушите ее сухой впитывающей тканью или губкой», — заявил Ситнов.

А вот масло может быть куда опаснее, хотя и является диэлектриком. Дело в том, что при удалении его с микросхемы применяются активные химические вещества, которые могут привести к поломке.

«Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход — обратиться в сервис. Потому что вымыть их можно только щелочными соединениями, а они все химически высокоактивные и подвергнут внутренние комплектующие коррозии», – уточнил эксперт.

Отметим, что вода является проводником электричества, но только в том случае, когда она содержит примеси. Именно они и обеспечивают проводимость. А вот дистиллированная вода считается диэлектриком, поскольку её молекулы не имеют заряда, а значит ток не проводят.