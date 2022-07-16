Названа причина дикого спроса на iPhone 13 и больших надежд на iPhone 14. От ухода Huawei неожиданно выиграла Apple, а не другие китайские производители смартфонов

Аналитик Минг-Чи Куо подтвердил, что китайские каналы с оптимизмом смотрят на предстоящую серию Apple iPhone 14, включая дистрибуторов, розничных продавцов и даже спекулянтов, которые с нетерпением ожидают выхода новых смартфонов.

«Они ожидают, что спрос на серию iPhone 14 превысит спрос на серию iPhone 13», — заявил Минг-Чи Куо, который также называл одну из интересных причин для такой ситуации на рынке. Минг-Чи Куо считает, что это может быть связано с тем, что после ухода Huawei с рынка 5G-смартфонов Apple фактически стала доминировать в сегменте смартфонов высокого класса в Китае.





Когда Huawei начала резко терять свои позиции на рынке из-за американских санкций, аналитики прогнозировали, что от этого могут выиграть Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo и другие китайские производители смартфонов. Однако вышло так, что главным бенефициаром стала компания Apple.

Недавно глава потребительского бизнеса Huawei Ю Чэндун заявил, что продажи смартфонов компании резко упали. Из-за действующих американских санкций и отсутствия поставок компания Huawei не может выпускать новые смартфоны с поддержкой 5G. Юй Чэндун также добавил, что «Huawei, будучи мировым лидером в области 5G, единственный производитель, продающий мобильные телефоны 4G в эпоху 5G, что само по себе звучит как шутка».

Он также прямо заявил, что если бы не санкции США, то основными производителями мобильных телефонов в мире были бы Huawei и Apple.

Apple, по слухам, сообщила поставщикам, что первоначальные продажи серии iPhone 14 превысят продажи серии iPhone 13. При этом спрос на iPhone 13 не падает: в июле этого года поставки серии iPhone 13 на 33% превосходят поставки iPhone 12 за аналогичный период в прошлом году.