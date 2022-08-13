Названа оптимальная валюта для хранения сбережений

Самая лучшая валюта для сбережений на сегодняшний день — российский рубль. Таким мнением поделился с «Вечерней Москвой» экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
«ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим 7 процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что, если вы хотите сделать вклад — делайте это прямо сейчас», — отметил Разуваев.
По его словам, хранить сбережения в долларах и евро не стоит, потому что это «валюта потенциального противника», и есть риск потерять свои средства.
Разуваев также посоветовал вкладываться в акции компаний «второго эшелона» из РФ, потому что они со временем подорожают.