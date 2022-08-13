Названа оптимальная валюта для хранения сбережений

«ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим 7 процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что, если вы хотите сделать вклад — делайте это прямо сейчас», — отметил Разуваев.