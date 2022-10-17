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Названа настоящая причина, почему Наташа Королева взяла псевдоним

Наташа Королева заявила о готовности проводить Тарзана на СВО в случае мобилизации
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певица Наталья Порывай взял псевдоним и стала известной Наташей Королевой. Однако настоящая причина кроется не только в звучность сценического имени, сообщает «Киноафиша».

По информации источника, когда-то Порывай стала жертвой суеверий и плохих предзнаменований. Именно поэтому артистка решила, что по количеству букв в ее фамилии получается число 13. Опасаясь чертовой дюжины и разрушения карьеры, звезда взяла новый псевдоним.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Менеджер Наташи Королевой оправдала вызывающее поведение певицы.

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