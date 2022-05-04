Названа цена «сногсшибательного» флагмана Sony Xperia 1 IV и куда более доступного Xperia 10 IV

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11 мая должна состояться презентация Sony, на которой будут анонсированы новые смартфоны компании. Помимо флагманской модели Sony Xperia 1 IV, нас ждёт анонс Xperia 10 IV (произносится как Ten Mark Four) по рекомендованной цене 500 евро. Телефон будет доступен в синем, зелёном, фиолетовом и белом цветах.

Конечно, Xperia 10 IV сложно будет назвать самым доступным Android-смартфоном среднего класса, но на фоне Xperia 1 IV он будет казаться чуть ли не дешёвым. Дело в том, что стартовая цена Xperia 1 IV должна составить 1400 евро в Европе и 1400 долларов в США. При этом прошлогодний Xperia 1 III стартовал с 1300 евро в Европе и 1300 долларов в США. Именно из-за высокой цены и отличной камеры телефон задолго до выхода окрестили сногсшибательным.





Сообщается, что Sony Xperia 1 IV появится новая камера с двумя телеобъективами и что он получит 6,5-дюймовую панель с соотношением сторон 21 : 9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Экран, вероятно, получит защиту Gorilla Glass Victus и поддержку расширенного динамического диапазона HDR. Ожидается, что телефон будет соответствовать степени защиты IP68.

Смартфон Sony Xperia 1 IV набрал 1204 балла в одиночном режиме и 3352 балла в многопользовательском режиме Geekbench. Бенчмарк подтвердил, что флагман будет оснащён однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

О смартфоне Xperia 5 IV, который также должен выйти в этом году, никакой информации пока нет.