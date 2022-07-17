Назван самый привлекательный для комаров тип людей

Педиатр также отметила, что согласно научным исследованиям, комаров больше привлекают обладатели первой группы крови.

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение “пахучих веществ”, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — пояснила Андросова.

По словам эксперта, комара привлекает состав микрофлоры кожи человека и выделяемый углекислый газ. Об этом специалист рассказала « Прайму ».

Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, что комар выбирает свою жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела.