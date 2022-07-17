Новости02

Назван самый привлекательный для комаров тип людей

Назван самый привлекательный для комаров тип людей
pxhere.com

Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, что комар выбирает свою жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела.

По словам эксперта, комара привлекает состав микрофлоры кожи человека и выделяемый углекислый газ. Об этом специалист рассказала «Прайму».

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение “пахучих веществ”, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — пояснила Андросова.

Педиатр также отметила, что согласно научным исследованиям, комаров больше привлекают обладатели первой группы крови.

интересные факты комары медицина мнение врача
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.