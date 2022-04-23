«Назревает переполох»: Монтян предупредила о губительных последствиях поставок оружия США на Украину

В этой связи украинский блогер подчеркнула, что

правительство Соединенных Штатов оказалось в центре серьезного скандала, так

как призналось в личной неспособности контролировать, поставленное на Украину

вооружения. В пример Монтян уточнила, что американские ракетные комплексы и иные

системы могут легко обнаружиться на «черном» рынке, что станет причиной различных

серьезных ситуаций.