«Назревает переполох»: Монтян предупредила о губительных последствиях поставок оружия США на Украину

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Попытки Белого дома предоставить Украине современные системы
вооружения вызвали в Соединенных Штатах серьезный внешнеполитический скандал.
Об этом сообщила украинский блогер, адвокат Татьяна Монтян. В личном
Telegram-канале она опубликовала пост, в котором подробно рассказала о
серьезнейших ошибках американского руководства, а также перечислила
последствия, к которым могут привести поставки оружия США на Украину, передает «ПолитПазл».
В первую очередь Татьяна Монтян отметила, что журналисты CNN
провели расследование и пришли к выводу: Вашингтон не может контролировать передвижение
американского вооружения, поставляемого Киеву. Так, оружейные комплексы США могут
спокойно оказаться за пределами Украины и попасть в руки террористических
группировок.
В этой связи украинский блогер подчеркнула, что
правительство Соединенных Штатов оказалось в центре серьезного скандала, так
как призналось в личной неспособности контролировать, поставленное на Украину
вооружения. В пример Монтян уточнила, что американские ракетные комплексы и иные
системы могут легко обнаружиться на «черном» рынке, что станет причиной различных
серьезных ситуаций.
«В США назревает маленький переполох, грозящий превратиться
в серьезный шухер. Представляете себе по американским телеканалам кадры горящей
военной техники армии США, которую поразили поставленные администрацией Байдена
в Украину джавелины и стингеры?» — высказалась адвокат.
В заключение Монтян отметила, что с большой долей
вероятности вооружение, которое активно поставляет Вашингтон на Украину, будет
продано предприимчивыми представителями ВСУ. Ведь украинские власти не упускают
возможности заработать на поставках вооружения из Соединенных Штатов.