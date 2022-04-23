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    «Назревает переполох»: Монтян предупредила о губительных последствиях поставок оружия США на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Назревает переполох»: Монтян предупредила о губительных последствиях поставок оружия США на Украину

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    Федеральное агентство новостей 

    Попытки Белого дома предоставить Украине современные системы
    вооружения вызвали в Соединенных Штатах серьезный внешнеполитический скандал.
    Об этом сообщила украинский блогер, адвокат Татьяна Монтян. В личном
    Telegram-канале она опубликовала пост, в котором подробно рассказала о
    серьезнейших ошибках американского руководства, а также перечислила
    последствия, к которым могут привести поставки оружия США на Украину, передает «ПолитПазл».

    В первую очередь Татьяна Монтян отметила, что журналисты CNN
    провели расследование и пришли к выводу: Вашингтон не может контролировать передвижение
    американского вооружения, поставляемого Киеву. Так, оружейные комплексы США могут
    спокойно оказаться за пределами Украины и попасть в руки террористических
    группировок.

    «Назревает переполох»: Монтян предупредила о губительных последствиях поставок оружия США на Украину
    pixabay.com

    В этой связи украинский блогер подчеркнула, что
    правительство Соединенных Штатов оказалось в центре серьезного скандала, так
    как призналось в личной неспособности контролировать, поставленное на Украину
    вооружения. В пример Монтян уточнила, что американские ракетные комплексы и иные
    системы могут легко обнаружиться на «черном» рынке, что станет причиной различных
    серьезных ситуаций.

    «В США назревает маленький переполох, грозящий превратиться
    в серьезный шухер. Представляете себе по американским телеканалам кадры горящей
    военной техники армии США, которую поразили поставленные администрацией Байдена
    в Украину джавелины и стингеры?» — высказалась адвокат.

    В заключение Монтян отметила, что с большой долей
    вероятности вооружение, которое активно поставляет Вашингтон на Украину, будет
    продано предприимчивыми представителями ВСУ. Ведь украинские власти не упускают
    возможности заработать на поставках вооружения из Соединенных Штатов.

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