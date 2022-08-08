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Назойливые фанаты вынудили Сергея Зверева сидеть в номере на отдыхе в Сочи

Назойливые фанаты вынудили Сергея Зверева сидеть в номере на отдыхе в Сочи
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Стилист Сергей Зверев пожаловался на назойливых фанатов. Поклонники не дают ему прохода на отдыхе в Сочи.

О неудобствах, которые ему пришлось претерпеть, визажист рассказал на своей странице в соцсети. Знаменитость даже не может выйти к бассейну, чтобы не привлечь к себе внимание.

«Только положил своё звёздное тело под первые солнечные лучи, через пару минут куча народу с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — написал Зверев.

Чтобы избежать встречи с почитателями его таланта, звездный стилист вынужден оставаться в номере и наблюдать за теми, кто отдыхает с балкона.

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RusNewsToday24
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