Назойливые фанаты вынудили Сергея Зверева сидеть в номере на отдыхе в Сочи

Стилист Сергей Зверев пожаловался на назойливых фанатов. Поклонники не дают ему прохода на отдыхе в Сочи.
О неудобствах, которые ему пришлось претерпеть, визажист рассказал на своей странице в соцсети. Знаменитость даже не может выйти к бассейну, чтобы не привлечь к себе внимание.
«Только положил своё звёздное тело под первые солнечные лучи, через пару минут куча народу с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — написал Зверев.
Чтобы избежать встречи с почитателями его таланта, звездный стилист вынужден оставаться в номере и наблюдать за теми, кто отдыхает с балкона.