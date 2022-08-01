Назначен куратор госохраны вятских объектов культурного наследия

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов дал поручение администрации оперативно внести изменения в распоряжение главы региона от 2019 года. Управление государственной охраной объектов культурного наследия передается зампреду правительства Андрею Маури.
Он курирует сферу культуры в регионе. На этой неделе Маури проведет аудит работы управления и внесет свои предложения, сообщает «Кировская правда». Это особенно актуально сейчас, так как город готовится отметить свое 650-летие.
Подготовка должна быть системной и комплексной, отмечают в правительстве Кировской области. В ее рамках будет проведен ремонт либо реконструкция выявленных объектов культурного наследия.