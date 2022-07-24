Нажиться не получится: покинувший Родину Леонидов хочет поправить положение за счет россиян

Возвращенцы… Сложно сравнить их с представителями российской интеллигенции, которые возвращались в советскую Россию после Гражданской войны, хотя многие позиционируют себя так. Нет среди них новых Цветаевых и Эфронов. Они им в подметки не годятся. Выставляя себя жертвами, за границами Родины они поливали грязью нас, а теперь заговорили о готовящихся концертах в Москве и других городах, считает критик Антон Бредихин.