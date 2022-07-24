Нажиться не получится: покинувший Родину Леонидов хочет поправить положение за счет россиян

Возвращенцы… Сложно сравнить их с представителями российской интеллигенции, которые возвращались в советскую Россию после Гражданской войны, хотя многие позиционируют себя так. Нет среди них новых Цветаевых и Эфронов. Они им в подметки не годятся. Выставляя себя жертвами, за границами Родины они поливали грязью нас, а теперь заговорили о готовящихся концертах в Москве и других городах, считает критик Антон Бредихин.
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» знает каждый. Максим Леонидов и его группа «Секрет» еще один пример того, как одурманив сердца поклонников, высасывали их деньги, а затем бросили в одночасье, растоптав и надругавшись. Русофобские высказывания шли в его интервью и ранее.
«Мои переживания, мои как бы даже не претензии, а мои горькие, так сказать, раздумья, они связаны и не с властью даже большей частью, они связаны с абсолютной дремучестью большинства жителей этой страны. У меня даже язык не поворачивается это назвать народом», — сказал Леонидов.
А кем же он хотел назвать россиян в эфире одной из радиостанций? Видимо, даже либеральное СМИ не смогло бы пропустить такого определения в адрес своих слушателей.
Выступая перед «дремучей» аудиторией, Максим Леонидов получал 850 тысяч рублей за концерт. Немного меньше, чем депортированная из России Наргиз.
Известен Леонидов тем, что не поддержал референдум по поправкам в Конституцию в 2020 году. А во время госпереворота в Белоруссии он активно поддерживал протестующих. Он же распространял фейки о Буче и делал репосты советника украинского президента Арестовича.
Его отъезд уже не первый. С 1990-1996 годы он прожил репатриантом в Израиле, имея гражданство.
«Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — заявлял певец.
Это, кстати, характеризует большинство тех, кто покинул Россию. Наличие второго и третьего гражданства стало для них нормой. Так может и российский красный паспорт им не нужен? Миллионы наших соотечественников десятилетиями ждут возможности стать россиянами, а тут люди являющиеся таковыми нагло плюют на страну, давшую им все.
И так Максим Леонидов заявил, что собрался на очередной «чес». Иначе это не назовешь. 24 ноября в Москве он желает отпраздновать 40-летие своего бит-коллектива и поправить материальное положение. Состоится ли выступление — неизвестно.
Но его концертный директор Юрий Гурьев считает, что «к ноябрю многое может поменяться». Что именно поменяться? СМИ подают этот комментарий как возможную отмену выступления.
Но в итоге, Израиль не стал центром жизни для семьи Леонидова, как он этого хотел. Украинское гражданство Владимир Зеленский тоже не предложил. А нужен ли России такой «гастролер»?