Новости0

Нажиться не получится: покинувший Родину Леонидов хочет поправить положение за счет россиян

Нажиться не получится: покинувший Родину Леонидов хочет поправить положение за счет россиян
Александр Рюмин/ТАСС

Возвращенцы… Сложно сравнить их с представителями российской интеллигенции, которые возвращались в советскую Россию после Гражданской войны, хотя многие позиционируют себя так. Нет среди них новых Цветаевых и Эфронов. Они им в подметки не годятся. Выставляя себя жертвами, за границами Родины они поливали грязью нас, а теперь заговорили о готовящихся концертах в Москве и других городах, считает критик Антон Бредихин.

«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» знает каждый. Максим Леонидов и его группа «Секрет» еще один пример того, как одурманив сердца поклонников, высасывали их деньги, а затем бросили в одночасье, растоптав и надругавшись. Русофобские высказывания шли в его интервью и ранее.

«Мои переживания, мои как бы даже не претензии, а мои горькие, так сказать, раздумья, они связаны и не с властью даже большей частью, они связаны с абсолютной дремучестью большинства жителей этой страны. У меня даже язык не поворачивается это назвать народом», — сказал Леонидов.

А кем же он хотел назвать россиян в эфире одной из радиостанций? Видимо, даже либеральное СМИ не смогло бы пропустить такого определения в адрес своих слушателей.

ТАСС/Федора Савинцева
ТАСС/Федора Савинцева

Выступая перед «дремучей» аудиторией, Максим Леонидов получал 850 тысяч рублей за концерт. Немного меньше, чем депортированная из России Наргиз.

Известен Леонидов тем, что не поддержал референдум по поправкам в Конституцию в 2020 году. А во время госпереворота в Белоруссии он активно поддерживал протестующих. Он же распространял фейки о Буче и делал репосты советника украинского президента Арестовича.

Его отъезд уже не первый. С 1990-1996 годы он прожил репатриантом в Израиле, имея гражданство.

«Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — заявлял певец.

Это, кстати, характеризует большинство тех, кто покинул Россию. Наличие второго и третьего гражданства стало для них нормой. Так может и российский красный паспорт им не нужен? Миллионы наших соотечественников десятилетиями ждут возможности стать россиянами, а тут люди являющиеся таковыми нагло плюют на страну, давшую им все.

И так Максим Леонидов заявил, что собрался на очередной «чес». Иначе это не назовешь. 24 ноября в Москве он желает отпраздновать 40-летие своего бит-коллектива и поправить материальное положение. Состоится ли выступление — неизвестно.

vk.com / Антон Викторович Бредихин
vk.com / Антон Викторович Бредихин

Но его концертный директор Юрий Гурьев считает, что «к ноябрю многое может поменяться». Что именно поменяться? СМИ подают этот комментарий как возможную отмену выступления.

Но в итоге, Израиль не стал центром жизни для семьи Леонидова, как он этого хотел. Украинское гражданство Владимир Зеленский тоже не предложил. А нужен ли России такой «гастролер»?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.