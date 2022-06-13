Назарбаев поздравил Путина с Днем России на личной встрече в Москве

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский президент Владимир Путин провели дружескую встречу в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте бывшего казахстанского лидера.
Собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия с момента установления отношений между Россией и Казахстаном. Также Назарбаев поздравил Путина с Днем России, который традиционно отмечается 12 июня.
«Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России», — сказано в сообщении.
По результатам встречи Назарбаев и Путиным отметили, что в основе двусторонних отношений лежит равноправный диалог. Стороны пожелали друг другу здоровья и благополучия, а также выразили уверенность в продолжении дружественных контактов.