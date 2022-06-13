...
Новости05

Назарбаев поздравил Путина с Днем России на личной встрече в Москве

Назарбаев поздравил Путина с Днем России на личной встрече в Москве
Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский президент Владимир Путин провели дружескую встречу в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте бывшего казахстанского лидера.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия с момента установления отношений между Россией и Казахстаном. Также Назарбаев поздравил Путина с Днем России, который традиционно отмечается 12 июня.

«Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России», — сказано в сообщении.

По результатам встречи Назарбаев и Путиным отметили, что в основе двусторонних отношений лежит равноправный диалог. Стороны пожелали друг другу здоровья и благополучия, а также выразили уверенность в продолжении дружественных контактов.

день россии назарбаев Путин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.