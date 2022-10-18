«Назад пути нет»: как один необдуманный шаг сбросил Ани Лорак с «музыкального олимпа»

Возмущенные украинцы добились отмены гастрольного тура Ани Лорак по странам Европы после того, как она назвала себя «самой титулованной певицей Украины». Экс-депутат Государственной думы Роман Худяков рассказал «Народным Новостям», что украинской исполнительнице стоит забыть про успешную музыкальную карьеру после критики СВО.
Артистка наметила концерты в Европе осенью — так на конец октября-начало ноября 2022 года звезда планировала устроить шоу в Чехии и нескольких городах Германии. На официальном сайте Ани Лорак появился анонс европейских гастролей, где она назвала себя «самой титулованной певицей Украины», что вызвало волну негодования у ее соотечественников.
Украинцы добились отмены концерта певицы в Праге. Позднее стало известно и об отмене тура певицы по городам Германии. По словам соотечественников, чтобы иметь возможность выступать за границей, Лорак специально назвала себя украинкой, хотя долгие годы проживает в России.
После начала спецоперации на Украине певица долго хранила молчание по поводу своего отношения к происходящему. При этом украинская певица подтвердила на своем официальном сайте, что не будет давать концерты в России в 2022 году. После этого она написала открытое письмо, в котором выступила против СВО.
«Моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Патриотизм определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды», — написала артистка.
Певица Ани Лорак навсегда попрощалась со своей карьерой после того, как выступила с критикой спецоперации на Украине, уверен экс-депутат Государственной думы Роман Худяков. Он рассказал «Народным Новостям», что после такого необдуманного шага артистка была сброшена с «музыкального олимпа».
«Карьера Ани Лорак закончилась после того, как она начала высказываться после спецоперации и против освобождения Украины от националистов и радикалов. Ее карьера закончилась, когда она приняла решение предать свою российскую аудиторию, своих поклонников и наше государство», — уверен политик.
По словам экс-депутата, Лорак не стоит рассчитывать на популярность за рубежом. Он отметил, что исполнительнице придется довольствоваться небольшими выступлениями в барах и ресторанах. А также Худяков посоветовал ей навсегда забыть о заработках в России.
«Я думаю, что больше, чем петь в маленьких закрытых ресторанах, ей нигде не придется. Вот туда ее будут приглашать. Предателей нигде не любят — ни за границей, ни у нас. Назад ей пути нет!» — резюмировал наш собеседник.
После начала спецоперации по освобождению Донбасса Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Часть из них не стесняется осуждать действия своей страны, а также граждан, придерживающихся иной точки зрения.