«Назад пути нет»: как один необдуманный шаг сбросил Ани Лорак с «музыкального олимпа»

После начала спецоперации на Украине певица долго хранила молчание по поводу своего отношения к происходящему. При этом украинская певица подтвердила на своем официальном сайте, что не будет давать концерты в России в 2022 году. После этого она написала открытое письмо, в котором выступила против СВО.