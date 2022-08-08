«Найти два отличия»: Сатановский указал на сходства палестинцев и солдат ВСУ

Ситуация в секторе Газа и обстановка вокруг Украины немного похожи. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт предложил «найти два отличия» в соответствующих ситуациях. По его словам, Палестина пытается нанести удары по ядерному реактору в Димоне, электростанциям и заводам. При этом страдают мирные граждане.
«ВСУ на Украине делают то же самое, только у них целей больше и они намного значительнее: Запорожская АЭС вообще самая крупная в мире», – написал политолог в Telegram.
Сатановский добавил, что ВСУ и палестинцы размещают ракетные установки в жилых домах. Кроме того, школы и больницы используются в качестве штабов и складов вооружения.
Ранее стало известно, что Израиль согласился на перемирие в Газе. Сейчас Египет ждет ответа от Палестины.