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«Найти два отличия»: Сатановский указал на сходства палестинцев и солдат ВСУ

«Найти два отличия»: Сатановский указал на сходства палестинцев и солдат ВСУ
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Ситуация в секторе Газа и обстановка вокруг Украины немного похожи. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт предложил «найти два отличия» в соответствующих ситуациях. По его словам, Палестина пытается нанести удары по ядерному реактору в Димоне, электростанциям и заводам. При этом страдают мирные граждане.

«ВСУ на Украине делают то же самое, только у них целей больше и они намного значительнее: Запорожская АЭС вообще самая крупная в мире», – написал политолог в Telegram.

Сатановский добавил, что ВСУ и палестинцы размещают ракетные установки в жилых домах. Кроме того, школы и больницы используются в качестве штабов и складов вооружения.

Ранее стало известно, что Израиль согласился на перемирие в Газе. Сейчас Египет ждет ответа от Палестины.

газа палестина Сатановский Украина
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