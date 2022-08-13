Найденный на теплотрассе в Челябинске младенец обрел семью

Весной прохожий случайно обнаружил новорожденного младенца на теплотрассе в Челябинске. Теперь малышу подобрали приемную семью.
Ребенок был слаб, но здоров, когда его нашли. Видимо, не успел долго пролежать на трубах, передает издание «Хорошие новости». Теперь семейная пара, которая собирается усыновить младенца, забрала его домой. Будущие родители оформили временную опеку, пока готовятся все необходимые документы для процедуры усыновления.
Сейчас мальчику три месяца. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства социального обеспечения, он хорошо кушает, быстро прибавляет в весе и, как и все малыши, любит, когда его берут на руки.